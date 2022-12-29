На горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что в селе Гавран Ярдымлинского района в результате оползня пострадал один человек.

Как передает МЧС, в связи с информацией на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Было установлено, что при проведении земляных работ на участке произошел оползень, в результате чего один человек оказался в яме глубиной около 5 метров.

В результате проведенных мероприятий его тело было извлечено из ямы.