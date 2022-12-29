Россию связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном, поэтому в качестве посредника неизменно занимаем такую позицию, которая позволяет эффективно выполнять эту функцию.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что сейчас для РФ создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет, а в Ереване ждут соответствующих действий.

«Я не хочу разбирать, что конкретно имел в виду упомянутый вами политический деятель. Если речь шла о российском содействии армяно- азербайджанской нормализации, то Россия здесь опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне, включая заявления от 9 ноября 20250 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 1 октября 2022 года. Именно они составляют надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений Баку и Еревана. Разумеется, мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном, по этому в качестве посредника неизменно занимаем такую позицию, которая позволяет эффективно выполнять эту функцию. И я очень надеюсь, что в Армении об этом знают. Если же речь идет об обязательствах в рамках ОДКБ, то в случае заинтересованности Еревана все остальные страны- члены организации были бы готовы направить в Армению мониторинговую миссию», — цитируют Захарова ереванские СМИ.