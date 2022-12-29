Представители правительств Великобритании, Канады, Украины и Швеции выпустили заявление, в котором призвали Иран начать арбитражное разбирательство по факту авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД.

В нем отмечается, что представители указанных стран 28 декабря «предприняли конкретные действия, чтобы усилия по привлечению Ирана к ответственности за сбитый самолет рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» могли привести к урегулированию спора».

В частности, страны «потребовали, чтобы Иран вынес на обязательный арбитраж» дело в соответствии с положениями статьи 14 международной Конвенции ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Согласно этим положениям, любой спор между двумя и более членами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который не может быть урегулирован путем переговоров, по просьбе одного из них должен быть передан на арбитраж. Если в течение шести месяцев стороны не придут к соглашению, то спор может быть передан в Международный суд (ООН).