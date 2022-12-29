Идея властей Украины об исключении России из числа членов Совета Безопасности ООН сейчас не поддается реализации, поскольку не находит широкой международной поддержки. Такое мнение выразил в среду вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в интервью порталу национального телерадиовещателя ERR.

«Рассмотрение вопроса об исключении РФ из СБ ООН было бы возможно, если бы очень большое число государств думало, как Украина, что Россия после распада СССР получила там свое место вне процедуры, незаконно, и это следует пересмотреть. Но стран, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет», — заявил он.

Данная инициатива Киева «представляется бесперспективной» и по причине того, что Россия обладает правом вето в Совбезе. РФ смогла бы попросту заблокировать голосование по вопросу о правомерности своего участия в деятельности данного органа ООН, если бы такая тема была официально включена в его повестку дня, пояснил Вольмер.