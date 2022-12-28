Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО Украине. Об этом написал Резников в Twitter.

«Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба», — написал украинский министр по итогам переговоров.