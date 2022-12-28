Азербайджан подал иски против Армении в Международный и Европейский суды по правам человека.
Об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает Trend.
Он отметил, что в обоих судах речь идет о правах человека.
«Другие вопросы не стоят на повестке дня. Поэтому вопрос о компенсации очень сложный. Мы поднимем эти вопросы по отдельности в национальных судах. Например, есть швейцарская компания, которая ведет незаконную деятельность в Карабахе и получает доход. Мы готовим иск против этой компании в швейцарском суде.»,- добавил он.
Давно надо было это сделать. Странно, что не сделали раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Эта компания только по названию и месту регистрации «швейцврская». Принадлежит армянам и управляется армянами — и швейцарскими, и другими. Надо их засудить и раздеть догола.