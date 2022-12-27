В течение 2022 года в Международном суде юстиции и ЕСПЧ принимались меры согласно искам азербайджанской стороны против Армении, и они продолжаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года, передает АПА.

По его словам, в этом месяце Азербайджан подал новый межгосударственный иск против Армении в связи с сожжением и уничтожением сотен жилых домов в мае-августе 2022 года, когда армяне покидали город Лачин и два соседних села, в связи с чем требуется выплата компенсации за ущерб.

«Эти процессы имеют свою специфику. С начала 2023 года нами будут выдвинуты новые обвинения против Армении в нанесении ущерба окружающей среде и природе Азербайджана, а также незаконной эксплуатации энергетических и природных ресурсов», — отметил Байрамов.