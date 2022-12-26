Техническая миссия наблюдателей ЕС находится в Армении. Об этом заявил в эфире Общественного телевидения секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

«Миссия не военная, но содержит такие возможности… Они не уехали. У Армении есть и другие механизмы, которые она пытается усилить – военные», — сказал Григорян.

На уточняющий вопрос про наблюдателей он пояснил, что прибывшие 19 октября наблюдатели уехали, но в Армении находится новая техническая миссия, которая должна оценить ситуацию.