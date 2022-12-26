Члены разных неправительственных организаций провели у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили акцию с требованием помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Мы собрались у дома президента, чтобы напомнить ей, что она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь. Но Зурабишвили спряталась от нас, мы продолжим протесты», — заявил в эфире телекомпании один из участников акции.

Лозунг акции в защиту бывшего президента — «Не убивайте президента». Протесты регулярно проходят как у дома Зурабишвили, так и у ее резиденции.