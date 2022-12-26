Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили мораторий на промысел осетровых пород рыб на 2023 год, также решено не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру.

Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

«На заседании 6-й сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители прикаспийской пятерки договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год и не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру. Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследоватеКальских целях и в целях искусственного воспроизводства», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, в заседании, которое продлилось с 19 по 21 декабря 2022 года, приняли участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.