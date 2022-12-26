30 лет международные организации и лидеры авторитетных стран кормили обещаниями Азербайджан, потерявший 20% своей земли в результате оккупации со стороны Армении, и создавали видимость бурной деятельности в направлении «урегулирования» армяно-азербайджанского конфликта. На деле же всех устраивала ситуация, когда Азербайджан был в роли пострадавшего и проигравшего, а Армения – жертвы-победителя, причем нечестного. Более того, эти страны и организации сочувствовали Армении и помогали им искажать реальность, исторические факты, помогали разворовывать природные богатства Азербайджана, помогали вооружаться, помогали унижать азербайджанцев, вешая на них ярлыки, указывающие на безграмотность, аферизм и другие негативные качества. Тогда как именно Азербайджан подарил миру таких поэтов, как Низами, таких композиторов, как Узеир Гаджибеков, таких основателей советской космической программы, как Керим Керимов. Этот список можно продолжить, и он будет длинным.

И даже после распада Советского союза здесь сохранились русские школы, потому что Азербайджан – многонациональная страна, здесь в мире и дружбе живут представители различных религиозных конфессий, национальных меньшинств и малочисленных народов. Здесь живут даже армяне, отказавшиеся покинуть Азербайджан во время начала армяно-азербайджанского конфликта. И поэтому ни о какой ксенофобии здесь не может быть и речи. И сегодня, когда Азербайджан вышел победителем из этой 30-летней войны, вернул свои земли, вскрылось все притворство «сочувствующих» нам, сброшены маски. Сегодня они откровенно ненавидят Азербайджан за то, что он, несмотря на чинимые со всех сторон преграды, добился исторической справедливости и отомстил за пролитую кровь невинно убиенных армянами азербайджанцев. Сегодня эти лицемеры пытаются найти повод для того, чтобы лишний раз обвинить азербайджанцев в преступлениях, которых они не совершали, пытаются настроить весь мир против нас. Нашей победе рады далеко не все и поэтому такие нападки, думается, будут продолжаться и в будущем.

Представьте себе, что сегодня Русская служба BBC News углядела в Азербайджане язык ненависти. По этому случаю на сайте указанного информационного ресурса опубликована даже статья «Врагу — ненависть, ненависть, ненависть. Чем «культ победы» оборачивается для азербайджанских школьников».

Неизвестный автор пишет: «После второй Карабахской войны воинственный культ жертвы в Азербайджане сменился воинственным культом победы. «Родине — служение, народу — верность, врагу — ненависть, ненависть, ненависть!» — один из лозунгов, которым учат детей в некоторых местных школах. Навязываемые детям патриотические «мероприятия» показывают, насколько, несмотря на формальное окончание боевых действий, соседние народы далеки от примирения…».

Пишет о том, как учитель истории, некий Фикрет испытывает стыд за то, что ему приходится якобы учить детей ненависти.

Чем же автора так удивил «воинственный культ победы»? Что же в нем неестественного, противоречащего природе цивилизованного человека? Все народы во все века воспевали свою победу и воспитывали в будущих поколениях дух борца. В России после Второй мировой войны сняли сотни фильмов о войне и победе, написали столько же песен о русском солдате, а в учебниках истории с большими искажениями фактов преподнесли ученикам события тех дней, наконец, показали немцев зверьми. Точно также, аналогичным образом поступали в странах-союзниках. В той же Великобритании, например. Все колонии и зависимые территории Великобритании были образованы в результате длительных кровопролитных войн, убийств, зверств. Но победителя не судят…

Почему же Азербайджан не должен праздновать победу над врагом, учинившим Ходжалинский геноцид, изгнавшим из своих домов миллион азербайджанцев? Отчего же страну не должна «охватить эйфория», а улицы не должны быть «облеплены национальными флагами», «витрины магазинов, стены домов и коридоры госорганов — фотографиями погибших на этой войне»? Мы шли к этой победе долгих 30 лет. Почему мы не должны помнить о своих героях? Почему мы должны стесняться своей великой радости, счастья, наконец?

Вам не нравится, что наши школьники рисуют «Байрактары», что война отразилась на школьной программе? А не горящие ли танки фашистов и окровавленные трупы немецких солдат рисовали советские и британские школьники? Что вас смущает? Что «дети перед каждым завтраком поют гимн»? А разве не должен каждый гражданин знать Гимн своей страны? Почему то, что хорошо для вас, для нас должно быть плохо?

Интересно, что и украинские дети рисуют «Байрактары» и окровавленные тела врагов — российских военных, вторгшихся на территорию Украины, но почему-то не слышно воплей и не видно реакции на это «человеколюбивых» и «толерантных» британцев.

Далее автор пишет, что нет сомнений, что в кричалках о ненависти речь идет об армянах. А разве кто-то скрывал? Это же армяне оккупировали наши земли и совершили в отношении азербайджанцев военные преступления. Народ должен знать, кто ему друг, а кто — враг. Предупрежден, значит вооружен.

А вы думаете в Армении не так? Армяне воспитаны на ненависти к тюркам, каждый 2-летний армянин знает, что «его главный враг – это тюрок». В Армении стоит памятник фашистскому идеологу Гарегину Нжде. Армянская партия «Дашнакцутюн» вынашивала идеи захвата азербайджанских территорий еще задолго до начала конфликта и собирала для этих целей деньги. Отчего же нам не знать своего врага и не учить детей патриотизму? Это мы еще поздно начали, поздно опомнились.

Что же вас так задело, за кого же вам так обидно? За надувшихся на весь мир «великих армян», которые носятся со своей «древностью» и считают, что только они имеют право претендовать на все самое лучшее на земле (по логике хаев, практически все события в мире так или иначе связаны с армянами)? Так что прежде, чем искать сучок в чужом глазу, надо увидеть бревно в своем.

А у нас все взаимно. Между прочим, это Россия виновата в том, что между армянами и азербайджанцами возник конфликт, а Великобритания подливала масла в огонь, пытаясь извлечь из этого конфликта максимум выгоды. Это Россия 200 лет назад заложила бомбу замедленного действия. Это Великобритания оказывала помощь Армении, действуя через персидские банки, и обучала военному делу дашнаков, в результате чего, весной 1918 года, мусульманское сопротивление в Баку было подавлено.

Это в отчете МИД Великобритании было отмечено, что армянские силы убили до восьми тысяч татар в Баку (так в те времена называли азербайджанцев — авт.) и до десяти тысяч — в Елизаветполе (Гянджа). Ведь где-то интересы британцев и большевиков пересекались.

Сегодня, спустя 200 лет, европейские ученые признают, что Россия и Британия хотели использовать Армению, как буфер против Турции и Германии. В частности ирландский профессор Патрик Френсис Волш, заявил об этом и рассказал о том, как в последствии генерал Дансвелд, чтобы повлиять на ситуацию, послал свой отчет из Тифлиса и добился ввода сил в Баку со стороны Великобритании. Великобритания должна была защищать Баку, чтобы противостоять немцам и туркам и обеспечить поставки нефти в Англию.

И сегодня BBC News смеет обвинять нас в нетерпимости и ненависти? Оставьте ваши двойные стандарты и попытки казаться большим ценителем ценностей человечества, чем есть на самом деле. Не надо нам Кремль показывать, насмотрелись. Мы — победители и гордимся этим!

Рамелла Ибрагимхалилова