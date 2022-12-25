В Черном море находятся более 10 вражеских кораблей, поделились в ВМС ВСУ.

Россия увеличила количество носителей крылатых ракет «Калибр» в Черном и Средиземном морях до девяти штук.

Общий залп теперь составляет 100 ракет, говорится в Telegram-канале Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По его данным, в Черном море находятся четыре носителя «Калибров», и общий залп составляет 24 ракеты. В ВМС добавили, что в Средиземном пребывают пять носителей этих ракет, а общий залп — 76 штук.

«…в Черном море на боевом дежурстве находятся до 13 вражеских кораблей… в Средиземном море — девять вражеских кораблей…», — отмечается в сообщении.