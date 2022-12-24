Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе рождественского визита в приют для бездомных в Лондоне предложил постояльцу приюта заняться бизнесом, сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что Сунак, которому поручили подавать завтрак для посетителей приюта, попытался заговорить с одним из них. Премьер спросил у незнакомого мужчины, работает ли тот в бизнесе. Мужчина ответил, что является бездомным, но бизнесом «интересуется». Сунак задал вопрос о том, каким бы видом бизнеса хотел заняться собеседник. Бездомный ответил, что видит себя в сфере финансов. На это политик сказал, что он и сам финансист и попытался удостовериться, точно ли именно в этой области хотел бы проявить себя постоялец приюта.

«Да, я бы не возражал. Но, не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество», — ответил собеседник Сунака.

Он также выразил надежду на то, что не останется на улице в праздник.