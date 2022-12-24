Взрывной арктический циклон, принесший в США и Канаду значительные осадки и резкий перепад температур, стал за последние сутки причиной гибели не менее 9 человек.

Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий на обледенелых дорогах в условиях плохой видимости. Три человека разбились в трех разных ДТП в Канзасе, один в Кентукки, четыре – в Огайо. Еще один человек умер в Кентукки от холода.

Опасная ситуация сложилась в Техасе, где температура опустилась до 0 градусов Цельсия, которые при сильном ветре ощущаются как минусовая температура, а множество нелегальных мигрантов в районе границы с Мексикой спят на улицах.

В штате Нью-Йорк власти запретили движение автотранспорта. Спасатели пытаются добраться до людей, застрявших 250 автомобилях на дорогах округа Эри.

Более миллиона человек в США и более ста тысяч в Канаде остались без света из-за повреждения электросетей в результате непогоды.

В 13 штатах объявлено чрезвычайное положение, в некоторых из них подняты по тревоге подразделения Национальной гвардии.