С Днем рождения, господин Президент! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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С Днем рождения, господин Президент! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!
Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)
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