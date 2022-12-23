Президент России Владимир Путин на заводе «Щегловский вал» в Туле осмотрел БМП-2, поднявшись по ступенькам подставки для рабочих.

Глава государства посетил завод вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым и гендиректором предприятия Алексеем Вислогузовым, уточняет агентство «РИА Новости». Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет, президент осмотрел модели ЗРК «Панцирь-С».

Путин приехал в Тулу для участия в совещании по обеспечению потребностей вооруженных сил. Президент призвал представителей ОПК совершенствовать характеристики вооружений и оснащения военных «с учетом полученного боевого опыта» и предложил руководителям предприятий поделиться идеями о том, как решать существующие проблемы.