Скульптор Адам Исмаилов 1978 года рождения, известный в Баку как Адам Зиндани, Сабаильским районным судом приговорен к двум годам лишения свободы.

Скульптор предстал перед судом за то, что шантажировал женщину интимными видео, передает Qafqazinfo.

Ему инкриминировали статьи 151 (Принуждение к действиям сексуального характера), 156.1 (Незаконный сбор, распространение сведений о частной жизни лица) и 176-1.1 (Принуждение женщины к вступлению в брак) УК АР.

На суде Адам Исмаилов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Выяснилось, что с потерпевшей Нигяр Гасымовой (имя условное) он познакомился в 2017 году. В декабре 2021 года Адам склонил Нигяр к интиму в своей мастерской и тайно записал этот акт на свой телефон. В следующий раз, когда он пригласил Нигяр к себе, она отказалась. В ответ Адам пригрозил ей позором, отправив сделанные им кадры. Через какое-то время он предложил ей выйти замуж либо за некоего Гасыма (имя условное), либо за него самого. Нигяр и в этот раз отказалась от предложения.

Сначала Адам Исмайлов поделился в своем Instagram-аккаунте обычными фотографиями этой женщины, но представил ее проституткой. Увидев это, Нигяр написала сообщение и попросила его удалить посты, заявив, что согласна встретиться с Гасымом. Далее женщина перестала отвечать.

Чтобы отомстить, Адам распечатал интимные фотографии Нигяр на бумаге формата А4 и наклеил их на входную дверь медицинского учреждения, куда женщина ходила лечиться, написав, что она проститутка.

Позже Адам Исмаилов сфотографировался на мобильный телефон с этими распечатками и отправил Нигяр.

Понимая, что угрозам не будет конца, Нигяр обратилась в полицию. В феврале 2022 года Адам Исмаилов был задержан сотрудниками 26-го РОП Ясамальского РУП в Ичеришехер и доставлен в отделение полиции.

Известно, что А.Зиндани зарабатывал тем, что вырезал из бревен различные фигурки и продавал их в Ичеришехер.