Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани резко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США о военной поддержке России в войне против Украины. Иранский дипломат 22 декабря заявил, что Тегеран не предоставлял никакой военной помощи ни одной стороне этого конфликта. Об этом сообщает пресс-служба иранского МИД.

В публикации говорится о том, что иранская сторона осуждает неоднократные обвинения и грубые высказывания Зеленского в Конгрессе в адрес Ирана. Канаани подчеркнул, что исламская республика не поставляла никакой военной техники, в том числе дронов, ни одной из сторон для использования в войне на Украине.

По его словам, Тегеран всегда уважал территориальную целостность Украины и других стран. В связи с этим Канаани заявил, что обвинения Зеленского являются безосновательными, а терпение иранской стороны не безгранично.

«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», — заявил представитель иранского МИД.

Дипломат посоветовал украинскому лидеру вспомнить судьбу тех политиков, которые пользовались поддержкой Соединенных Штатов и «извлечь из этого уроки».

«Господин Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров стран, которые были довольны поддержкой Америки», — заявил Канаани.