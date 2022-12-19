Следственный комитет Армении обнародовал новые данные о потерях в результате провокации против Азербайджана в сентябре.
Согласно информации ведомства, погибло 224 армянских военнослужащих.
Следственный комитет Армении обнародовал новые данные о потерях в результате провокации против Азербайджана в сентябре.
Согласно информации ведомства, погибло 224 армянских военнослужащих.
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