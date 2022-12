Считаем недопустимым, чтобы МИД Эстонии называл Карабахский регион Азербайджана устаревшим советским названием. Видимо, это стало новой тенденцией скрывать незаконную экономическую деятельность претензиями на человеческие страдания и предотвращать действия против противоправных деяний. Если эта считать «блокадой», то каким образом проезжают автомобили?

We reject @MFAestonia calling Garabagh of #Azerbaijan w/obsolete Soviet name. Seems that it is a new tendency to conceal illegal economic activities w/claims on human sufferings, & prevent actions agnst wrongful acts. On “blockade,” how a road is closed if cars r passing through? https://t.co/nVz9rcKgN5

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 19, 2022