Организация Договора о коллективной безопасности не планирует отворачиваться от Армении.

Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил в ходе видеомоста Москва-Астана-Бишкек-Ереван-Минск.

«Намерена ли ОДКБ уйти или отвернуться от Армении? Конечно же, нет. Трижды главы государств собирались, обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе, соответствующая миссия ОДКБ была направлена на границу», – сказал Зась, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

По его словам, был подготовлен проект решения, предложен пакет мер по оказанию помощи Армении.

«Все необходимые шаги со стороны ОДКБ в этой ситуации были сделаны», – сказал Зась.