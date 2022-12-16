16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чемберекского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гёйялли Гедабекского района и Зяйлик Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

Кроме того, 16 декабря с 16:05 до 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.