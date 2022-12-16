Кто и почему блокирует трассу Горис-Ханкенди и при чем тут российские миротворцы, которых одни обвиняют в лоббировании интересов армян, другие – Азербайджана, а третьи – Москвы?

Скандал, разразившийся на почве блокирования «неизвестно кем» участка дороги Горис-Ханкенди, проходящей по Лачинскому коридору, то есть единственному пути, связывающему часть Карабаха, еще не подконтрольную Азербайджану — с Арменией, вызвал большой резонанс, выходящий за рамки армяно-азербайджанского конфликта и региона Южного Кавказа. Армянские СМИ информируют, что с требованием разблокирования «дороги жизни» выступили Евросоюз, отдельные государства – США, Франция, Канада, Великобритания, Нидерланды, Кипр, Греция, а также ООН, Freedom House, и т.д. Азербайджан там, где смогли, вывели монстром, морящим голодом и убивающим холодом карабахских армян. А МИД России «выразил обеспокоенность» и заявил о ведении российскими миротворцами переговоров по деэкскалации ситуации и деблокаде Лачинского коридора.

Но, как заявляет официальный Баку, Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими (о них будет сказано ниже), а миротворческим контингентом России. Более того, азербайджанская сторона выразила готовность удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на территориях АР, каковой, напомним, является так называемый «Арцах». Словом, в Баку считают претензии армянской стороны совершенно беспочвенными.

Что же касается азербайджанских протестующих, они называют себя экоактивистами и действительно пикетируют, в рамках акции протеста, дорогу Горис-Ханкенди, однако заявляют, что их действия не направлены против армянского населения Карабаха, и автомобили гражданского назначения могут свободно передвигаться по вышеуказанной трассе. А акцией своей они выражают протест командованию российскими миротворческими силами, не позволяющими азербайджанским экологам проинспектировать месторождения полезных ископаемых. Речь, в частности, идет о золоторудном «Гызылбулаг» и медно-молибденовом «Демирли», которые более 30 лет разворовывались армянским «бизнесом» с нанесением огромного ущерба окружающей среде Азербайджана. А в параллельном режиме загрязнялись реки и почва, уничтожались реликтовые леса, оскудевала среда обитания животных, и т.д.

Экоактивисты настаивают на встрече с командующим российскими миротворцами генерал-майором Андреем Волковым, но – тщетно. Возникает вопрос: почему генерал партизанит от гражданских лиц? Одни говорят, что он «крышует» армянских контрабандистов, а в Ереване считают, что напротив – азербайджанских или «иностранных», которым Баку будто бы продал медно-молибденовый рудник «Кашен», который до сих пор разрабатывает армянская компания. «Новости-Армения» посвятила этой теме большой материал со ссылкой на Civilnet, назвав его «расследованием».

Еще одна версия, почему в зону ответственности миротворцев не впускают азербайджанских экологов основана на том, что под видом «проникновения» азербайджанских специалистов Баку пытается взять месторождение под собственный контроль. Заметим: под контроль на своей же территории.

Но при любом раскладе виноватыми считаются миротворцы, ответственные за функционирование Лачинского коридора. Теперь в Армении одни полагают (ведь неясно, кого же, в итоге «крышуют» эти самые «голубые каски», а вдруг — армян!), а значит, их надо держать в Карабахе максимально долго. Однако сторонники интернационализации миротворцев, то есть замены их на европейский контингент, категорически против «русских», членства Армении в ОДКБ и дислокации на территории РА военной базы РФ.

Примечательна и третья версия всей этой нездоровой возни вокруг Лачинской дороги. И состоит она в том, что «Россия … действует против Армении» и «держит армян в заложниках, … шантажируя турками и угрозами». Как пишет Lragir, именующий Лачинскую дорогу «Бердзорским коридором», Москва намерена передать его в распоряжение Баку, и «у места проведения «экологической акции» уже размещен модульный КПП. Посредством тотальной блокады Россия принуждает Арцах к «мирному сосуществованию». Резюме: парламент РА должен обсудить вопросы выхода из ОДКБ, вывода 102-й российской базы, «статуса Арцаха и реализации решения о воссоединении». Также властям Армении следует обратиться в ООН «не для получения мандата для русских, а с требованием разместить международные миротворческие силы».

В качестве подтверждения правильности такого сценария, то же армянское издание публикует высказывания на ютуб-канале известного российского журналиста Юлии Латыниной о положении на Лачинской дороге и политике президента РФ Владимира Путина. По ее словам, 120 тыс. человек находятся в полной блокаде и без газа.

«Я призываю мир вмешаться, потому что понятно, что Путин не может быть гарантом ничего, тем более, безопасности Армении. Путин полностью продал Армению Эрдогану (отчего же не оставил себе? – прим. автора.). Единственными гарантами Армении и Арцаха в этой ситуации могут быть только Европа и Соединенные Штаты. … колониализм по-путински – это когда все ресурсы выкачиваются из страны, а защищать эту страну никто не собирается … и не дают возможности провести реформы, которые позволят ее защищать и найти международных гарантов, которые обеспечат эту защиту». То есть Латыниной «страной» видится «Арцах», требующий международных гарантий безопасности, и не имеющий отношения к Азербайджану?

Между тем Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования Лачинской дороги с требованием «применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор». Это говорит о том, что хоть у армян есть разночтения в вопросе «Кто виноват?» в прекращении автомобильного сообщения, все же на текущий момент им предпочтительнее обвинить во всем азербайджанскую сторону, а не российских миротворцев (авось, еще сгодятся), хоть они и пинают их почем зря. Вероятно, в порядке шантажа, практики «кнута и пряника», а, говоря прямо – псевдополитического двурушничества. В общем, Ереван держит нос по ветру, но каждый раз попадает впросак, неверно определяя направление ветра.

«Сердясь» на Москву, он требует от нее «применения жестких мер» в отношении Азербайджана (интересно – каких?), но неизменно получает от Первопрестольной один и тот же монотонный ответ с некоторыми незначительными вариациями. Да, говорит МИД России, мы «обеспокоены блокировкой Лачинского коридора», вызванного «разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений», и рассчитываем на скорое восстановление полноценного транспортного сообщения.

Но, дескать, наших миротворцев оставьте в покое. Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «Отдельно мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

Но, помимо классического вопроса «Кто виноват?», еще более актуален другой и не менее классический – «Что делать?» Упирается он не столько в «тайны» Лачинской дороги, сколько в завершение всей этой вакханалии вокруг части Карабаха, контролируемого разными личностями с разными интересами, и признанием того, что территория эта переходит под полный контроль Азербайджана со всеми вытекающими отсюда формальными и не формальными процедурами, обеспечивающими, в том числе, безопасность армянского населения. Но для этого требуется твердая воля армянской стороны, ее железная договоренность без посредников и подписание документа о мире с Азербайджаном. Тоже – железном.

Тут можно возразить, что даже если армяне пойдут на такой беспрецедентный для них шаг, то в миротворцах РФ вскоре уже не будет нужды, что можно расценить как минус российскому присутствию на Южном Кавказе. Но возразить можно и этому: поскольку Запад только «чешет языком», обвиняя Азербайджан во всех смертных грехах и лаская Армению, для последней он ничего путного не делает и вряд ли сподобится. Поэтому армянам, почему-то снискавшим себе репутацию «умных и расчетливых» людей, придется ее оправдать, продолжая выстраивать свои отношения с Москвой на взаимовыгодной основе. Потому как другого пути для их относительного благоденствия пока не видно. Нравится это им самим, Западу, кому-то еще или не нравится.

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az