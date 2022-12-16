Обстреляны позиции азербайджанской армии на Товузском, Кяльбаджарском и Ходжавендском направлениях.

Как сообщили в Минобороны, 16 декабря с 12: 00 до 13: 50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мусюрскенд Товузгалинского района, Юхару Шорджа Басаркечарского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Кроме того, 16 декабря около 13: 05 членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, были обстреляны позиции нашей армии в направлении Ходжавендского района.

Нашими подразделениями, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры».