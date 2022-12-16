Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян нарисовался в Карабахе ненадолго. Ему нужно было быстро добиться успеха и предъявить видимые результаты своего «госминистерства», переместившись затем на более значимый пост в Ереване. Конкретно он намеревался возобновить работу ГОК на месторождении Гызылбулаг и Дамирли, открыть для полетов аэропорт Ходжалы и вступить в качестве представителя «арцаха» в официальные переговоры с Баку. Пока Варданян не смог продвинуться ни по одному из обозначенных направлений, а напротив, инициировал наблюдаемый кризис. Об этом написал в своем «Фейсбуке» депутат азербайджанского парламента, политолог Расим Мусабеков.

Мусабеков далее отмечает:

«Минэкологии совместно с активистами гражданского общества остановили незаконную эксплуатацию рудника и вывоз концентрата. Других источников для пополнения местного бюджета и карманов главарей сепаратистского режима, у Варданяна нет, а транжирить собственные миллионы не в его правилах. Планы по развитию местного сельского хозяйства упираются в тупик из-за ограниченных площадей пахотных земель. Что же касается выращивания овощей в закрытом грунте, то для этого требуется много электроэнергии и газа, дефицит которых можно устранить, лишь подключившись к азербайджанским сетям. Аналогично обстоит с перспективами развития туризма. Чтобы сделать его массовым и доходным, нужно устойчивое транспортное сообщение и безопасность. Железная дорога до Агдама скоро будет восстановлена. Продлить ее до Ханкенди нетрудно. Равно как и разрешить использование для гражданских полетов аэропорт в Ходжалах. Однако все это возможно лишь в рамках азербайджанского законодательства и под надзором соответствующих регулирующих органов.

Варданян призывает Баку к диалогу с ним, подчеркивая, что в отличие от других главарей карабахской хунты, его руки не запачканы кровью, а плечи не отягощены грузом многолетней конфронтации. Он как бы предлагает Баку: «Поладьте со мной, помогите создать иллюзию успешного диалога, и я использую этот политический капитал для штурма президентского или премьерского поста в Армении, обеспечив в последующем нормализации отношений как с Азербайджаном, так и с Турцией». Но и тут облом. Официальный Азербайджан категорически отказался от каких-либо контактов с ним.

Для Варданяна Карабах и даже Армения всего лишь политическое казино или биржа, а не место, куда он врос корнями. Поэтому он с легкостью завтра вынырнет в Европе, в США или через еврейскую жену в Израиле. Варданян чем-то неуловимо напоминает незадачливого президента Армена Саркисяна, который был привезен в Армению из Великобритании, где тот проживал почти полтора десятка лет, ничем кроме «умных» речей не запомнился и, без убедительных объяснений, в начале 2020 года отправил письмо из Лондона о своей отставке.

Политическое банкротство Варданяна очевидно. Его заявления, в которых он проводит параллели между «арцахом» с блокадным Ленинградом или Берлином времен холодной войны, просто смешны. Судьба карабахских армян, вопреки публичным заявлениям, ему глубоко безразлична. Варданян решает свои задачи и когда поймет, что первоначальный замысел провалился, как деловой человек, закроет свой карабахский гешефт и переключится на другие проекты. Отказ от российского гражданства под благовидным предлогом «служения армянской нации» и пропагандистская шумиха вокруг «героического» решения взвалить на себя бремя карабахских армян, позволило Варданяну уклониться от включения в санкционные списки и спасти от секвестра заработанные неправедным путем многомиллионные активы. Предположу, что Кремль, которому дополнительные осложнения на Южном Кавказе в нынешней ситуации в тягость, с легкостью от Варданяна отмежуется. А без поддержки Москвы, он в Карабахе никому не нужен. Баку лучше вести дело с таким трудным партнером, как Пашинян, чем с мутным московским засланцем. Тут уместна ставшая мемом присказка азербайджанских мейханщиков: «Варданян, ты кто такой, давай до свидания!»».