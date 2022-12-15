15 декабря в 20:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг Зангезурского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.