Находящийся в Тбилиси с официальным визитом премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Асадов передал ей приветствия президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня. Подчеркнуто успешное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Отмечена значимость визита президента Азербайджана в Грузию в октябре текущего года.

Констатирована важность реализуемых Азербайджаном и Грузией совместных транспортных и энергетических проектов.

Также подчеркнута значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией, которое прошло в городе Тбилиси.

На встрече был также проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.