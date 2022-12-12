Вражда в регионе должна управляться, и это должно начаться с управления языком ненависти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что отношения Армения-Турция, Армения-Азербайджан очень важны.

«Я хочу выразить согласие с заявлением, которое недавно прозвучало в Турции, а идея заключалась в том, что все страны региона, в том числе Турция, Армения и Азербайджан, нуждаются друг в друге именно в плане обеспечения безопасности, суверенитета и независимости этих стран, и это очень важная формула», — заявил Никол Пашинян.