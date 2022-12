Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил освобожденные земли Азербайджана.

«Сегодня мы находимся в свободном Карабахе, чтобы стать свидетелями его восстановления и развития», — написал дипломат в соцсети «Твиттер».

İmar ve inkişafına şahitlik etmek için bugün özgür Karabağ’dayız.

We are in free Karabakh today to witness its reconstruction and development. pic.twitter.com/Yy1aMDP4Pf

