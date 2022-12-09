Грузия с целью оказания гуманитарной помощи украинскому народу закупит электрогенераторы и отправит в Украину, соответствующее решение принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщила пресс-служба правительства.

«По решению премьер-министра с целью оказания гуманитарной помощи украинскому народу начнется приобретение генераторов. Решение данного вопроса в кратчайшие сроки поручено министерству экономики и устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения. В частности, по его словам, Киев просил у Тбилиси электрогенераторы.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии нет подобных устройств.