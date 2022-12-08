Ереван скоро передаст Азербайджану отредактированный вариант проекта о мирном договоре, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Он заявил журналистам, что работа над документом продолжается.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы до конца года получить мирный договор. Однако сложно сказать, удастся ли это сделать», — сказал Григорян.

Он пояснил, что на данный момент Ереван работает над текстом договора, который шире, чем пять ранее представленных Азербайджаном пунктов. Григорян отметил, что в нем затрагивается тема Карабаха без упоминания названия.