7 декабря 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с директором департамента Европейской Комиссии по Восточному соседству и институциональному строительству Лоуренсом Мередитом.

Как сообщили в МИД, на встрече был проведен обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в различных сферах, в частности в сфере экономики, энергетики, инвестиций, транспорта и др., а также по региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов, говоря об одном из основных направлений сотрудничества с ЕС в области энергетической безопасности, подчеркнул важность подписания Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС 18 июля 2022 года с точки зрения сотрудничества с целью развития альтернативных источников энергии.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал гостей о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о провокациях Армении, угрожающих проделанной работе, а также о минной угрозе. В частности, было отмечено, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является главной угрозой миру, безопасности и развитию в регионе.