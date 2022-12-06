Говард Баффет, сын одного из богатейших американцев Уоррена Баффета, закупит для Украины генераторы на сумму 30 миллионов долларов, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его выступление транслировалось на странице министерства в Facebook

«Я благодарен фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование — генераторы большой мощности на сумму в 30 миллионов долларов. Первая партия в восемь генераторов прибудет на Украину уже на следующей неделе», — рассказал министр.