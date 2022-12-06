Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, некоторые из крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов.

Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что РФ нашла каналы по приобретению полупроводников в обход антироссийских рестрикций.