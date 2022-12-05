Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 285-го дня полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметив отличную работу ПВО и подчеркнув невозможность договариваться о чем-то с россиянами, нарушающими любые договоренности

«Отчитываюсь о сегодняшнем дне. Главный результат — 70 российских ракет пришло, большинство сбито. «Калибры», Х-101 и другие. Благодарю всех наших воинов Воздушных командований Восток, Юг и Центр. Молодцы! Спасибо и партнерам — за системы ПВО, которые сейчас используем. Каждая сбитая российская ракета — это конкретное доказательство того, что террор можно победить. Но, к сожалению, мы пока еще не можем обеспечить полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы… Энергетики сразу приступили к восстановительным работам. Максимум усилий — в центральных областях Украины, в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области. Слава всем, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашему государству выстоять против российского террора! » — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул дату, в которую произошел обстрел.

«Сегодняшней ракетной атакой Россия «отметила» очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами — мира не будет. Что-то просто согласовать с ними — точно нарушат. Отдать России хотя бы один из элементов безопасности других — означает новую войну. Потому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому», — отметил Зеленский.