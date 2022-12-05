Азербайджан подготовил и представил Армении проект договора по мирному урегулированию, третий раунд переговоров между республиками может пройти до конца 2022 года.

Об этом в понедельник заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. После этого прошло два раунда переговоров. Хотел бы также проинформировать, что третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», — сказал он.

По словам Байрамова, Азербайджан нацелен на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

«Азербайджанская сторона максимально настроена и нацелена на скорейшее решение этого вопроса, когда мы говорим про мирный договор», — сказал он.