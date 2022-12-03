Правительство Украины одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение Верховной рады законопроекта о прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации от 18.10.2011 года», — сказано в сообщении МИД Украины.

Отмечается, что соответствующее соглашение не применяется с 1 июля 2022 года.