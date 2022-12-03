ООН и правозащитные организации молчат в ответ на появляющиеся данные об изнасилованиях и сексуальном рабстве украинских беженок в Европе. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление Министерства равноправия Швеции, в котором говорится, что украинские беженки все чаще становятся жертвами сексуального рабства в Европе.

«ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме — не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов — оба хуже», — указала она.

Захарова также отметила, что шведские СМИ уже не первый месяц публикуют репортажи об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, однако никакой реакции Киева и международного сообщества не последовало.