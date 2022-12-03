Еще 30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны в Украине, привезены в Азербайджан для прохождения реабилитации.

По данным Министерстве труда и социальной защиты населения, дети и подростки, приехавшие в нашу страну при организационной поддержке Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве, будут помещены в Габалинский детский реабилитационный центр агентства.

В центре в течение 15 дней будут оказывать детям медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.