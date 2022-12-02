Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами посещения Шекинской ханской мечети с президентом Ильхамом Алиевым.

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