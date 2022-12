Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил по вопросам мирной повестки Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy.

Об этом Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

«Рад выступить перед группой из 28 дипломатов, экспертов и научных сотрудников вузов из 17 стран в Университете ADA по вопросам внешней политики и безопасности и мирной повестки дня Азербайджана в рамках программы Advanced Foreign Policy и вручить сертификаты», — говорится в публикации.

Pleased to address distinguished group of 28 diplomats, experts and academicians from 17 countries at @ADAUniversity on foreign and security policy and peace agenda of Azerbaijan under the Advanced Foreign Policy Program and present certificates. pic.twitter.com/OtGfDGEuNx

