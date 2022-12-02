Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах, сообщает в четверг Sky News.

В Консервативной ассоциации Аксбриджа и Южного Райслипа заявили, что «полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах». Sky News отмечает, что если Джонсону удастся переизбраться, он в дальнейшем сможет вновь попытаться возглавить партию.