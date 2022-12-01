Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск провел встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом Маск рассказал в твиттере.

«Хороший разговор. Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом», — сообщил Маск.

О том, что Apple угрожает Twitter удалением из магазина приложений App Store без объяснения причин, несколько дней назад заявил сам Маск. Он также сообщил, что Apple приостановила почти всю рекламу в Twitter.