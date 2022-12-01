Турция установила на глубине 2,2 тыс. метров в море 280-тонный резервуар, он начнет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Операция по установке масштабного резервуара в акватории длилась 20 часов.

«Черноморский газ стал немного ближе к суше. 280-тонный гигантский распределительный резервуар, который будет собирать газ, поступающий из скважин, и соединять его с основным трубопроводом, был установлен…», — пояснили в СМИ.

Как добавляется, монтаж резервуара для газа осуществлялся «с хирургический точностью».

При этом работа бригад турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на газовом месторождении Сакарья идет почти в круглосуточном режиме.