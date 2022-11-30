Национальная судебная коллегия Испании открыла производство по факту взрыва в посольстве Украины в столице Испании Мадриде.

Событие предварительно квалифицировали как террористическое преступление, пишет испанское агентство Europa Press со ссылкой на свои источники.

Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама принял такое решение после получения предварительного отчета полиции об обстоятельствах взрыва в посольстве. Согласно этому анализу, в посылке содержались пиротехнические элементы.