Будапешт ратифицирует соглашение о членстве Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля 2023 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав МИД стран альянса в Бухаресте, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил мне, что Венгрия без проблем ратифицирует соглашение о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в начале февраля, — сказал Хаависто. — Это хорошая новость, мы ждали ратификации с середины этого года».

«Было еще раз подчеркнуто, что Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО вместе», — добавил министр.