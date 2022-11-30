В Грузии заявили, что действующее законодательство страны не позволяет отправить находящегося в грузинской тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение за границу, сообщает «Эхо Кавказа».

Как сообщает издание, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что это не мешает привлечь к лечению политика зарубежных специалистов.

«Мы предлагаем осужденному Саакашвили — он может привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению», — сообщил Брегадзе.

Министр юстиции также прокомментировал информацию о возможном отравлении Саакашвили. Он подчеркнул, что государство предложило Саакашвили пройти полную токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы, однако политик отказался от этого предложения.