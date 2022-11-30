Министерство иностранных дел Казахстана не будет выражать никакого недовольства российским властям по поводу скандальных высказываний в эфире программы пропагандиста Владимира Соловъёва. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель главы МИД РК Роман Василенко.

Напомним, гость его программы на телеканала «Россия-1» политолог Дмитрий Дробницкий предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как в Украине. Он отметил, что «русских там много».

Позже Соловъёв извинился за этот инцидент, чем смягчил негатив и заявил, что любит Казахстан, уважает казахское руководство и хорошо понимает значение российско-казахской дружбы.

Скандальные высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.