В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, площадь пожара довольно большая, на месте работают экстренные службы региона. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Резервуары с нефтепродуктами горят в Суражском районе Брянской области, пожар распространился на площадь 1800 кв. метров.

Как пишут «Известия», пожар в Суражском районе Брянской области произошёл из-за попадания неустановленного боеприпаса.

Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись ещё 2 резервуара.