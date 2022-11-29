НАТО известно о том, что Россия обратилась к Ирану для предоставления новых ракет. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Нам известно, что Россия исчерпывает запасы боеприпасов, и поэтому они также обратились к Ирану, чтобы получить больше. Мы четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную российскую войну. Поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, дроны или что-либо другое, что может помочь им продолжать эту брутальную агрессивную войну против Украины», — заявил он.